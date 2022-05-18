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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус не исключает переход в «Арсенал»

18 Мая 2022 • 14:11 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус не исключает переход в «Арсенал», даже если клуб не сможет пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В данный момент команда Микеля Артеты занимает пятое место в АПЛ, на два очка отставая от «Тоттенхэма». «Арсеналу» необходимо побеждать в последнем туре и надеяться на поражение «шпор».

Ранее сообщалось, что «канониры» заинтересованы в переходе нападающего Жезуса. Однако, потенциальное неучастие клуба в главном евротурнире может осложнить трансфер игрока.

Тем не менее, агенты футболиста заявили, что Жезус не исключает переход в лондонскую команду.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 27 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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