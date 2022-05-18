Каррагер о ситуации с контрактом Салаха: «Коутиньо тоже думал, что где-то трава зеленее»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал нападающему Мохамеду Салаху поскорее подписывать новое соглашение с клубом.

«Ему подходит Премьер-лига, ему подходит Юрген Клопп, ему подходит этот клуб. И именно здесь он стал суперзвездой, больше нигде», - сказал Каррагер.

Он напомнил, что в свое время «Ливерпуль» покинули несколько игроков, но так и не преуспели в других клубах.

«Возможно, Салах мог бы быть звездой в другой команде. Но я должен напомнить о Коутиньо и Вейналдуме, которые покинули «Ливерпуль», думая, что где-то еще трава зеленее с точки зрения заработной платы», - сказал Каррагер.

В этом сезоне Салах провел в АПЛ 34 игры, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.