Новая жена Гюндагана назвала слухи о переходе игрока «фейком»

Сара Бенамира, новая жена полузащитника Илкая Гюндагана, раскритиковала информацию об уходе футболиста из «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Гюндоган, чей контракт с «горожанами» заканчивается летом 2023 года, был замечен в Мадриде. Были высказаны предположения, что футболист связан с переходом в «Реал». Однако жена Гюндогана решила опровергнут информацию о трансфере своего мужа.

«Мы женаты. Мы действительно счастливы… мы хотели сохранить это в тайне, но, к сожалению, после этой фальшивой новости о моем муже я почувствовала себя вынужденной сказать правду», - написала она в соцсетях, отрицая поездку Гюндогана в столицу Испании.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.