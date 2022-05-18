«Арсенал» рискует сорвать переход Осимхена, если не попадёт в Лигу чемпионов

«Арсенал» рискует сорвать переход нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «канониры» активно интересуются летним подписание форварда «Наполи». Однако, футболист заявил, что открыт для переговоров только для тех клубов, которые имеют возможность участвовать в главном еврокубке, говорится в La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, аргентинский нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала также может отказать лондонцам по аналогичной причине.

В этом сезоне Осимхен провел в Серии А 26 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.