Полузащитник Н’Голо Канте намекнул, что хочет остаться в «Челси» ещё на один сезон. Контракт футболиста истекает летом следующего года.

Ранее была информация, что игроком интересуется будущий тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Сам футболист в эфире Sky Sports сказал, что пока не думает уходить из клуба.

«Единственное, в чем я уверен, у меня есть еще один год, и единственное, что нужно сделать, это закончить этот сезон. Я подумаю о будущем в нужное время», - сказал Канте.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 24 игры, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.