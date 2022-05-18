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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канте намекнул, что хочет остаться в «Челси» ещё на один сезон

18 Мая 2022 • 11:43 Комментировать

Полузащитник Н’Голо Канте намекнул, что хочет остаться в «Челси» ещё на один сезон. Контракт футболиста истекает летом следующего года.

Ранее была информация, что игроком интересуется будущий тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Сам футболист в эфире Sky Sports сказал, что пока не думает уходить из клуба.

«Единственное, в чем я уверен, у меня есть еще один год, и единственное, что нужно сделать, это закончить этот сезон. Я подумаю о будущем в нужное время», - сказал Канте.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 24 игры, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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