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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрамович уладил разногласия с британским правительством

18 Мая 2022 • 11:30 Комментировать

Российский олигарх и владелец «Челси» Роман Абрамович уладил все разногласия с британским правительством по поводу продажи лондонской команды.

По информации издания Bloomberg, вопрос с долгом лондонского клуба перед Абрамовичем, а это полтора миллиарда фунтов, был решён юристами, так что российский бизнесмен сможет в ближайшее время продать команду. Напомним, что «Челси» должен перейти в собственность к американскому бизнесмену Тодду Боули.

На данный момент лондонская команда под руководством Томаса Тухеля занимает третью строчку в турнирной таблице английского чемпионата.

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Челси Роман Абрамович
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