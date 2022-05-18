Абрамович уладил разногласия с британским правительством

Российский олигарх и владелец «Челси» Роман Абрамович уладил все разногласия с британским правительством по поводу продажи лондонской команды.

По информации издания Bloomberg, вопрос с долгом лондонского клуба перед Абрамовичем, а это полтора миллиарда фунтов, был решён юристами, так что российский бизнесмен сможет в ближайшее время продать команду. Напомним, что «Челси» должен перейти в собственность к американскому бизнесмену Тодду Боули.

На данный момент лондонская команда под руководством Томаса Тухеля занимает третью строчку в турнирной таблице английского чемпионата.