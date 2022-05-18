Тен Хаг признался, что отклонил более выгодные предложения от других клубов

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что у него были более выгодные варианты продолжения карьеры, которые он отклонил.

«У меня был выбор: я мог работать в другом клубе с лучшей базой. Но я выбрал «Манчестер Юнайтед». Там нужно решать проблемы и это сложная задача. Мы с клубом на одной волне в том, как я хочу это сделать», - сказал голландский специалист в интервью De Telegraaf.

Тен Хаг в этом году привел «Аякс» к очередному чемпионскому титулу в чемпионате Голландии, а с лета станет главным тренером «Манчестер Юнайтед».