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«Челси» планирует возобновить переговоры с Дембеле

18 Мая 2022 • 10:54 Комментировать

«Челси» планирует возобновить переговоры с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле, после того как вопрос с новым владельцем клуба решится полностью.

Лондонцы уже контактировали с игроком ранее, но затем на «Челси» были наложены санкции и переговоры прекратились. Теперь «синие» планируют вернуться к этому вопросу, сообщает 90min.

Будущее Дембеле находится в неопределенном состоянии – футболист не может достичь договоренности с «Барселоной» о продлении текущего соглашения.

Ранее была информация, что футболистом также интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Дембеле провел в Ла Лиге 20 матчей, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Усман Дембеле
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