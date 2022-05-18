«Челси» планирует возобновить переговоры с Дембеле

«Челси» планирует возобновить переговоры с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле, после того как вопрос с новым владельцем клуба решится полностью.

Лондонцы уже контактировали с игроком ранее, но затем на «Челси» были наложены санкции и переговоры прекратились. Теперь «синие» планируют вернуться к этому вопросу, сообщает 90min.

Будущее Дембеле находится в неопределенном состоянии – футболист не может достичь договоренности с «Барселоной» о продлении текущего соглашения.

Ранее была информация, что футболистом также интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Дембеле провел в Ла Лиге 20 матчей, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.