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«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией с Калайджичем

18 Мая 2022 • 10:41 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией с нападающим «Штутгарта» Сашей Калайджичем. Форвардом активно интересуется «Бавария».

Калайджич перешел в «Штутгарт» в сезоне 2019-20 и быстро превратился в одного из самых востребованных нападающих Бундеслиги. Тем не менее, в этом сезоне футболист часто страдал от травм и не продемонстрировал своего потенциала полностью.

Однако, он все же попал на радары «Манчестер Юнайтед». Английский клуб нуждается в игроке, который мог бы поддержать в следующем сезоне Криштиану Роналду.

Ожидается, что трансфер нападающего обойдется в 30 миллионов евро. Футболистом также активно интересуется «Бавария».

В этом сезоне Калайджич провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Манчестер Юнайтед Саша Калайджич
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