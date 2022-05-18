«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией с Калайджичем

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией с нападающим «Штутгарта» Сашей Калайджичем. Форвардом активно интересуется «Бавария».

Калайджич перешел в «Штутгарт» в сезоне 2019-20 и быстро превратился в одного из самых востребованных нападающих Бундеслиги. Тем не менее, в этом сезоне футболист часто страдал от травм и не продемонстрировал своего потенциала полностью.

Однако, он все же попал на радары «Манчестер Юнайтед». Английский клуб нуждается в игроке, который мог бы поддержать в следующем сезоне Криштиану Роналду.

Ожидается, что трансфер нападающего обойдется в 30 миллионов евро. Футболистом также активно интересуется «Бавария».

В этом сезоне Калайджич провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.