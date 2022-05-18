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«Ньюкасл» включился в борьбу с «Арсеналом» за Хики

18 Мая 2022 • 09:43 Комментировать

«Ньюкасл» включился в борьбу с «Арсеналом» за защитника «Болоньи» Аарона Хики. Игроком также интересуется «Брентфорд».

«Канониры» уже практически договорились с «Болоньей» о трансфере игрока, но в сделку вмешался «Ньюкасл».

19-летний шотландский защитник пришел в «Болонью» в 2020 году из «Хартса» и сейчас проводит один из лучших сезонов в карьере. Ранее игроком интересовалась «Бавария», но Хики решил остаться в Серии А, чтобы набраться опыта. «Арсенал» готов выложить за талантливого футболиста 20-25 миллионов евро. В переходе игрока также заинтересован «Ньюкасл».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 35 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ньюкасл Арсенал Лондон Брентфорд Аарон Хики
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