«Ньюкасл» попытается арендовать голкипера «Манчестер Юнайтед»

Боссы «Ньюкасла» хотят летом заполучить в свою команду английского голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «сороки» уже давно пытаются заполучить 25-летнего английского вратаря, которого не устраивает количество игрового времени в «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» попытается летом арендовать голкипера, хотя «сороки» будут рады, если всё же удастся договориться с манкунианцами о полноценном трансфере.

Напомним, что в этом сезоне Дин Хендерсон ни разу не появился на поле в составе «красных дьяволов» в рамках английского чемпионата.