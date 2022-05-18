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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» попытается арендовать голкипера «Манчестер Юнайтед»

18 Мая 2022 • 09:31 Комментировать

Боссы «Ньюкасла» хотят летом заполучить в свою команду английского голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «сороки» уже давно пытаются заполучить 25-летнего английского вратаря, которого не устраивает количество игрового времени в «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» попытается летом арендовать голкипера, хотя «сороки» будут рады, если всё же удастся договориться с манкунианцами о полноценном трансфере.

Напомним, что в этом сезоне Дин Хендерсон ни разу не появился на поле в составе «красных дьяволов» в рамках английского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
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