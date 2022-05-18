Игрок «Шеффилд Юнайтед» был избит фанатом соперников в матче Чемпионшипа

Капитан «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп получил травмы от болельщика «Ноттингем Форест» после финального свистка матча плей-офф Чемпионшипа.

«Форест» выиграл ответный матч по пенальти и болельщики бросились на поле, увидев, как их команда пробилась в финал плей-офф. Во время суматохи один из фанатов нанес несколько ударов капитану «Юнайтед». Тот остался лежать в лужах крови, сообщает GOAL.

«Это нападение. Мы видели, как на одного из наших игроков напали. Он потрясен, истекает кровью, зол. С этим разберутся», - заявил главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Пол Хекингботтом.

«Ноттингем Форест» уже официально принес извинения за этот инцидент.

Шарп, который является одним из лидеров «Шеффилда», в 39 матчах Чемпионшипа забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.