«Тоттенхэм» собирается усилиться бомбардиром из «Ренна» Мартеном Терье. Футболист является кандидатом на звание лучшего игрока Лиги 1 этого сезона.

Лондонский клуб борется за выход в Лигу чемпионов и собирается усилить сразу несколько позиций в составе. Одной из них является позиция нападающего.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте собирается укрепить линию атаки форвардом «Ренна» Мартеном Терье, который может выиграть звание «Игрока года» чемпионата Франции.

В этом сезоне Терье провел в Лиге 1 36 матчей, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.