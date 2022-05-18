Алькантара стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Испанский полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара был назван лучшим футболистом мерсисайдской команды в апреле месяце.

Как сообщает пресс-служба «красных», 31-летний испанский футболист был признан лучшим игроком мерсисайдского клуба в апреле. Алькантара провёл девять матчей в прошлом месяце, в семи из которых выходил на поле с первых минут. Стоит отметить, что для Тьяго эта награда стала первой в этом сезоне.

Всего в этом сезоне Тьяго Алькантара провёл в английском чемпионате 24 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.