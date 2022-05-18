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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алькантара стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

18 Мая 2022 • 06:59 Комментировать

Испанский полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара был назван лучшим футболистом мерсисайдской команды в апреле месяце.

Как сообщает пресс-служба «красных», 31-летний испанский футболист был признан лучшим игроком мерсисайдского клуба в апреле. Алькантара провёл девять матчей в прошлом месяце, в семи из которых выходил на поле с первых минут. Стоит отметить, что для Тьяго эта награда стала первой в этом сезоне.

Всего в этом сезоне Тьяго Алькантара провёл в английском чемпионате 24 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
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