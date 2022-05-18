Моуринью хочет, чтобы «Рома» подписала Матича

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью настаивает на том, чтобы руководители римского клуба этим летом подписали опытного сербского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича.

По информации Calciomercato, португальский специалист хотел бы, чтобы римская команда в летнее трансферное окно подписала соглашение с 33-летним сербским футболистом, который был бы не против сменить клубную прописку. Напомним, что Матич уже работал с Моуринью в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Неманья Матич провёл в английском чемпионате 23 встречи и отметился четырьмя результативными передачами.