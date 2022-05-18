Суперкомпьютер предсказал победу «Манчестер Сити» в чемпионате

Безусловно, в футболе есть место иррациональному, и предсказать победителя того или иного чемпионата перед последним туром не так-то просто. Но попытки сделать это на основании логики и соответствующих расчетов не прекращаются. В Англии специальный суперкомпьютер попробовал предсказать исход чемпионата, в котором перед последним туром «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на два очка.

Как сообщает Daily Star Sport, компьютер предсказал победу «Манчестер Сити» в чемпионате, «горожане», как и «Ливерпуль», победят в последнем туре. «Манчестер Юнайтед» зацепится за Лигу Европы, а вот «Лидс» станет третьим вылетающим клубом - таковы прогнозы.