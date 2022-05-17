Вингер «Барселоны» перейдёт в португальский клуб

Вингер Франсишку Тринкан готов уйти из «Барселоны», чтобы перезапустить карьеру на родине.

22-летний португалец выступает за английский «Вулверхэмптон» на правах аренды из «Барселоны». В арендном договоре прописана возможность выкупа за 25 млн евро, однако «волки» не горят желанием приобретать игрока. Как сообщает Calciomercato со ссылкой на португальскую прессу, следующим клубом Тринкана станет лиссабонский «Спортинг». Наставник «бело-зелёных» Рубен Аморим высоко оценивает способности вингера.

В текущем сезоне Тринкан принял участие в 29 поединках за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, став автором 3 голов и 1 результативной передачи.