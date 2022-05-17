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Жером Боатенг считает, что Кейн стал бы заменой Левандовски в «Баварии»

17 Мая 2022 • 18:20 Комментировать

Бывший защитник «Баварии», ныне защищающий цвета «Лиона», Жером Боатенг считает, что англичанин Гарри Кейн станет достойной заменой Роберту Левандовски.

«Я бы попытался устроить трансфер Кейна в «Баварию». Я считаю его отличным нападающим. Он забивает голы в каждом матче за «Тоттенхэм», — приводит слова Боатенга Sky Germany.

Экс-игрок «Баварии» добавил, «Тоттенхэм» - хорошая команда, но не мирового уровня. Боатенг заявил: «Если бы Кейн перешёл в «Баварию», он стал бы отличной заменой Левандовски».

28-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне он принял участие в 49 матчах за команду, в которых отметился 26 голами и 9 результативными передачами.

«Тоттенхэм» перед последним туром АПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Шпоры» опережают «Арсенал», который идёт на пятой строчке, на два очка. На данный момент команда Антонио Конте попадает в Лигу чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жером Боатенг Роберт Левандовски Гарри Кейн
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