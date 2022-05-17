Эванс о Рое Кине: «Он был твёрдым, как гвоздь»

Защитник «Лестера» Джонни Эванс поделился с журналистами своим мнением о бывшей звезде «Манчестер Юнайтед» Рое Кине. Оба футболиста выступали в клубе под руководством легендарного Алекса Фергюсона.

«Каким невероятным игроком он был! Он был лидером, способным вести звезд за собой, твердым как гвоздь. Я боготворил его», - сказал Эванс.

Также футболист рассказал о работе под руководством Кина в качестве главного тренера.

«Он был очень требователен к своим игрокам, но так и должно быть. Это то, что я хотел, то, к чему я привык. С юных лет, когда мы играли в «Манчестер Юнайтед», все наши тренеры были требовательными», - отметил Эванс.

Ранее была информация, что Рой Кин может вернуться к тренерской деятельности в качестве наставника «Сандерленда».