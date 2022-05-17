Руководство АПЛ одобрило покупку «Челси» консорциумом Тодда Бёли

Руководство АПЛ уведомило консорциум американского бизнесмена Тодда Бёли, что они одобряют сделку по покупке «Челси». Единственное препятствие, через которое предстоит пройти новым владельцам заключается в том, чтобы согласовать сделку с правительством Великобритании.

Напомним, что срок временно выданной лицензии «Челси» на осуществление футбольной деятельности истекает 31 мая. Консорциум Тодда Бёли должен успеть завершить сделку до этого срока.

Вчера «Челси» официально квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для финиша на третьем месте лондонцам достаточно набрать одно очко в оставшихся двух матчах.