Бразильский вундеркинд отказал «МЮ» и «Ливерпулю» ради клуба своей мечты

Талантливый бразильский футболист Эндрик мог подписать контракт с одним из грандов английского футбола.

Интерес к 15-летнему вундеркинду проявляли «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», однако игрок решил заключить свой первый профессиональный контракт с «Палмейрасом».

По данным Daily Star, переход в «Палмейрас» - это мечта детства Эндрика. В скором времени он поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до середины 2022 года.

Также отмечается, что ранее бразилец входил в сферу интересов «Манчестер Сити» и мадридского «Реала».