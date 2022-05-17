«Арсенал» нашёл альтернативу Жезусу

Лондонский «Арсенал» начал подыскивать нового нападающего на случай срыва переговоров по трансферу бразильца Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити». Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Экрем Конур, взор «канониров» был обращен на французскую Лигу 1.

В шорт-лист английского клуба попал форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. «Доги» оценивают канадского футболиста в 65 миллионов евро.

Джонатан связан трудовыми обязательствами с «Лиллем» до 2025 года. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 47 поединках на клубном уровне и отметился 19 забитыми мячами.