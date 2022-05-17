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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» нашёл альтернативу Жезусу

17 Мая 2022 • 13:24 Комментировать

Лондонский «Арсенал» начал подыскивать нового нападающего на случай срыва переговоров по трансферу бразильца Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити». Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Экрем Конур, взор «канониров» был обращен на французскую Лигу 1.

В шорт-лист английского клуба попал форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. «Доги» оценивают канадского футболиста в 65 миллионов евро.

Джонатан связан трудовыми обязательствами с «Лиллем» до 2025 года. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 47 поединках на клубном уровне и отметился 19 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус Джонатан Дэвид
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