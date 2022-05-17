Невилл: «Робертсон – лучший крайний защитник АПЛ»

Футбольный эксперт Гари Невилл назвал Эндрю Робертсона лучшим центральным защитником чемпионата Англии.

«Каждый матч он проводит на восемь-девять баллов из десяти. Импульс, который он дает «Ливерпулю» в матчах, где игра команды не ладится, просто невероятен. Он делает больше, чем вы замечаете», - сказал Невилл.

Невилл отметил, что Робертсон невероятно хорошо справляется со своими задачами как в защите, так и в атаке. Также он похвалил игру Кайла Уокера и Рубен Диаша из «Манчестер Сити».

В этом сезоне Робертсон провел в АПЛ 28 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.