Маротта о лучшей сделке: «Погба – взяли бесплатно, продали за 110 миллионов»

Генеральный директор миланского «Интера» Беппе Маротта заявил, что считает своей лучшей трансферной сделкой переход полузащитника Поля Погба.

«Сделка на трансферном рынке, которую я вспоминаю с наибольшим удовольствием? Погба. Мы взяли его за бесценок и продали тому же клубу за 110 миллионов», - сказал Маротта в интервью Calciomercato.

Маротта работал генеральным директором «Ювентуса» с 2010 по 2018 год и перед уходом помог «бьянконери» подписать некоторых из своих лучших игроков за последнее десятилетие.

Он сыграл ключевую роль в приобретении таких футболистов, как Альваро Мората и Пауло Дибала.

Погба прошлый сезон провел в «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с клубом заканчивается этим летом и Погба выразил желание покинуть английскую команду. Одним из претендентов на футболиста является «Ювентус».