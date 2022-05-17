Мерсон: «В уходе Рюдигера из «Челси» виноват Лэмпард»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон заявил журналистам, что считает Фрэнка Лэмпарда главным виновником того, что защитник «Челси» Антонио Рюдигер решил покинуть команду.

В статье для Sky Sports Мерсон указал пальцем на Лэмпарда, сказав, что тот плохо относился к игроку.

«Лэмпард полностью выгнал его из команды, и я думаю, что это оказало неизгладимое влияние на Рюдигера. Именно тогда он решил, что не будет подписывать новый контракт», - написал Мерсон.

Ранее сообщалось, что защитник обговорил все условия о переходе в мадридский «Реал» в летнее межсезонье.

В этом сезоне Рюдигер провел в АПЛ 32 игры и забил 3 гола.