Триппьер фанатам «Тоттенхэма»: «Надеюсь, вам понравился вчерашний вечер»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер после победы над «Арсеналом» отправил в социальных сетях сообщение фанатам «Тоттенхэма».

«Надеюсь, вам понравился вчерашний вечер», - написал игрок «Ньюкасла».

Ранее, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в шутку сказал, что попросит своего бывшего одноклубника Триппьера выложиться на «полную катушку» в игре против «Арсенала».

«Канониры» проиграли «Ньюкаслу» со счетом 0:2 и практически потеряли шансы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. За тур до финиша чемпионата команда Микеля Артеты отстает от «Тоттенхэма» на два очка.