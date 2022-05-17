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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тоттенхэм» решил не выкупать Голлини

17 Мая 2022 • 11:35 Комментировать

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», вернётся в Италию, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «шпоры» решили не пользоваться правом выкупа голкипера за 15 млн евро.

Голлини присоединился к лондонскому клубу летом 2021 года. В нём видели замену 35-летнему капитану команды Уго Льорису, но опытный страж ворот уверенно усадил молодого приемника на лавку.  

В текущем сезоне 27-летний итальянец провёл за английский клуб 10 матчей во всех турнирах, пропустил в них 11 мячей и два раза оставил свои ворота сухими. Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Уго Льорис Пьерлуиджи Голлини
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