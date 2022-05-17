Тоттенхэм» решил не выкупать Голлини

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», вернётся в Италию, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «шпоры» решили не пользоваться правом выкупа голкипера за 15 млн евро.

Голлини присоединился к лондонскому клубу летом 2021 года. В нём видели замену 35-летнему капитану команды Уго Льорису, но опытный страж ворот уверенно усадил молодого приемника на лавку.

В текущем сезоне 27-летний итальянец провёл за английский клуб 10 матчей во всех турнирах, пропустил в них 11 мячей и два раза оставил свои ворота сухими. Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.