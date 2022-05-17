«Ливерпуль» и «Бавария» готовят трансферную бомбу

В летнее трансферное окно может состояться громкая сделка с участием мюнхенской «Баварии» и «Ливерпуля». Клубы планируют обменяться звездными нападающими.

По сообщениям Sky Germany, ряды немецкого гранда может пополнить сенегалец Садио Мане, а в обратном направлении отправится Серж Гнабри. Стоит отметить, что у обоих игроков осталось по году контракта с нынешним работодателем.

30-летний Мане защищает цвета «Ливерпуля» с июля 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

26-летний Гнабри играет за «Баварию» с лета 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов.

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