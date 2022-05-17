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«Тоттенхэм» интересуется украинским вратарём «Реала»

17 Мая 2022 • 11:21 Комментировать

«Тоттенхэм» интересуется украинским вратарём «Реала» Андреем Луниным. Ранее футболист заявил, что хочет покинуть мадридский клуб.

Голкипер недоволен малым количеством игрового времени, которое предоставляет ему главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, и просит отпустить его в другой клуб. В его услугах заинтересован «Тоттенхэм», сообщает Fichajes.

23-летний вратарь перешел в мадридский «Реал» в июле 2018 года, но присутствие в команде Тибо Куртуа не позволило Лунину стать основным голкипером клуба. «Тоттенхэм», в свою очередь, ищет потенциальную замену возрастному Уго Льорису.

В этом сезоне Лунин провел в Ла Лиге 2 игры, пропуская в среднем 1 гол за матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Андрей Лунин
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