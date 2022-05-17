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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жулио Сезар о лучшем вратаре Бразилии: «Я промолчу»

17 Мая 2022 • 11:09 Комментировать (1)

Бывший голкипер сборной Бразилии Жулио Сезар ушёл от ответа на вопрос, кого он считает лучшим бразильским вратарём на данный момент – Алиссона или Эдерсона.

«Отличный вопрос, я буду молчать!» - сказал Сезар в интервью GOAL.

Он отметил, что в последнее время Европа повысила свое мнение о бразильской вратарской школе.

«Когда я приехал в Италию, там говорили о Валдире Пересе, который допустил громкие ошибке на чемпионате мира 1982 года. Они сказали, что я был примером того, что вратари в Бразилии становятся лучше», - сказал Сезар.

Однако, Сезар сразу отверг стереотип о том, что в прошлом вратари из Бразилии были не самым сильными в мире.

«Я подумал: «Нет, в Бразилии всегда были отличные вратари». Теперь вы, ребята, только начали уважать нашу позицию», - отметил Сезар.

Он добавил, что кроме Алиссона и Эдерсона в Европе сейчас играют еще несколько сильных киперов из его страны.

В этом сезоне и Алиссон, и Эдерсон сохранили свои ворота в неприкосновенности по 20 раз в матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Сборная Бразилии Жулио Сезар Эдерсон Мораес Алиссон Бекер
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