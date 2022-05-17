«Тоттенхэм» выкупит двух игроков из Италии

«Тоттенхэм» выкупит вингера «Ювентуса» Деяна Кулушевски и защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» вложат около 80 млн евро в приобретение двух игроков, которые стали важной частью команды.

Кулушевски присоединился к «Тоттенхэму» в январе 2022 года. За это время он успел провести 19 матчей во всех турнирах, забить три мяча и отдать восемь голевых передач. Transfermarkt оценивает 22-летнего шведа в 35 млн евро.

Ромеро выступает в лондонском клубе с августа 2021 года. 24-летний аргентинец провёл за клуб 30 матчей во всех турнирах и сумел отметиться одним забитым мячом. Цена игрока на Transfermarkt составляет 40 млн евро.