Фердинанд высказался о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался относительно слухов о возможном уходе португальца Криштиану Роналду из манкунианского гранда.

«Будущее КриРо? Я на 100% уверен, что он останется. У команды появится новый наставник, которому понадобится авторитетный помощник в раздевалке. На «Олд Траффорд» так было всегда. Всегда требуются футболисты, которые помогут тренерскому штабу создать новую культуру», - передает слова Фердинанда Daily Mail.

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.