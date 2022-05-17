«Вест Хэм» удвоит зарплату звезде атаки

«Вест Хэм» хочет заключить новый контракт с вингером Джарродом Боуэном, сообщает Daily Mail.

По информации источника, сейчас игрок получает 70 тыс евро в неделю. Его контракт действует до 2025 года, но клуб хочет наградить его за игру удвоив зарплату. Помимо этого, руководство активно продвигает кандидатуру футболиста в сборную, за которую он пока не играл.

Боуэн перешёл в «Вест Хэм» зимой 2020 года из «Халла» за 21,3 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний англичанин провёл за «молотобойцев» 50 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 13 голевых передач. Боуэн стал первым игроком лондонского клуба со времён Паоло Ди Канио, кто сумел достичь двухзначного числа голов и передач в сезоне Английской премьер-лиги (12+12).