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Ришарлисон может перейти в «Арсенал»

17 Мая 2022 • 09:58 Комментировать (1)

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета больше склоняется к покупке бразильца, чем форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что «Наполи» выставил ценник за Осимхена в размере 100 миллионов евро. В «Арсенала» считают, что сумма трансфера слишком высока даже для футболиста такого уровня.

Также была информация, что Ришарлисон хочет покинуть «Эвертон» в поисках нового вызова. Переход нападающего может обойтись в 60-65 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 29 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон Ришарлисон
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