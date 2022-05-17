Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета больше склоняется к покупке бразильца, чем форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что «Наполи» выставил ценник за Осимхена в размере 100 миллионов евро. В «Арсенала» считают, что сумма трансфера слишком высока даже для футболиста такого уровня.

Также была информация, что Ришарлисон хочет покинуть «Эвертон» в поисках нового вызова. Переход нападающего может обойтись в 60-65 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 29 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.