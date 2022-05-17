«Барселона» сделала «Лидсу» предложение по Рафинье

«Барселона» обратилась к «Лидсу» с конкретным предложением по вингеру Рафинье Диасу.

Каталонский клуб предложил «Лидсу» 55 миллионов евро за переход футболиста. Сумма трансфера может возрасти до 65 миллионов, если в будущем будет выполнен ряд дополнительных условий. Тем не менее, английский клуб пока не ответил «Барселоне», так как в данный момент занят борьбой за сохранение места в АПЛ.

Рафинья перешел в «Лидс» в 2020 году из «Ренна» за 20 миллионов евро. Игрок быстро стал ключевым в новой для себя команде, а сейчас регулярно выступает за сборную Бразилии.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 34 игры, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.