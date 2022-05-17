«Бавария» нашла замену Левандовски в АПЛ

Бразильский нападающий Ришарлисон может сменить английскую Премьер-лигу на немецкую Бундеслигу. Об этом сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, в оформлении трансфера форварда «Эвертона» заинтересована мюнхенская «Бавария», которая летом лишится поляка Роберта Левандовски. Чемпион Германии уже вступил в переговоры с представителями Ришарлисона.

В свою очередь бразильский футболист готов покинуть «ирисок» и попробовать свои силы в более сильном коллективе.

В сезоне-2021/2022 АПЛ Ришарлисон сыграл 29 матчей, забил девять мячей и сделал пять голевых передач.