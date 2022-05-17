Гюндоган готов уйти из «Манчестер Сити»

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган готов в летнее трансферное окно покинуть английскую команду.

По информации издания Daily Mail, 31-летний немецкий футболист хочет в следующем сезоне получать постоянную игровую практику, а наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не может ему это гарантировать. По этой причине Гюндоган уже ищет себе новую команду. Напомним, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Илкай Гюндоган провёл в английской лиге 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.