В сеть просочились снимки новой игровой экипировки «Манчестер Сити» на следующий сезон. Фотографиями поделился портал Footyheadlines, который специализируется на формах.

Обновленный домашний комплект подопечных Хосепа Гвардиолы выполнен в традиционном голубом цвете. На воротник и рукава нанесена бордовая окантовка. Презентация этой экипировки состоится 19 мая.

Техническим партнером «горожан» является немецкая компания Puma.

Напомним, что за тур до окончания розыгрыша Премьер-лиги «Манчестер Сити» идет на первом месте, опережая «Ливерпуль» на четыре пункта. При этом у команды Юргена Клоппа есть одна игра в запасе.