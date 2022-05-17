Аллегри отшутился на вопрос о возвращении Погба

Итальянские журналисты взяли интервью у главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. В ходе беседы специалисту задали вопрос о потенциальном переходе французского хавбека Поля Погба.

«Погба? А кто это такой? Я не знаю таких. Возможно, это просто слово на английском? Я уже забыл о нем, это было очень давно», - приводит слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Погба грядущим летом выйдет на рынок свободных агентом. Главным претендентом на французского полузащитника считается туринский гранд.