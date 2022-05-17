В «Ювентусе» высказались о трансфере Погба

В СМИ ходят слухи о возможном возвращении французского хавбека Поля Погба в туринский «Ювентус». По этому поводу высказался Маурицио Арривабене, занимающий пост генерального директора «старой синьоры».

«Сейчас Поль – футболист «МЮ». Я уважительно отношусь к нему и его нынешнему клубу. Мы вчера встречались с агентами, которые представляют интересы не только Погба. Он не был главной темой нашей беседы», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Погба защищал цвета туринского гранда с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». Его контракт с манкунианцами истекает грядущим летом.