Каррагер: Теперь «Тоттенхэм» не упустит своего

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что лондонский «Арсенал» после поражения от «Ньюкасла» вряд ли сумеет попасть в топ-4 по итогам этого сезона.

Каррагер сказал, что теперь «Тоттенхэм» не упустит своего и всё же сможет выйти в Лигу чемпионов. Экс-игрок отметил, что у «канониров» Микеля Артеты было большое преимущество, которым лондонская команда не сумела воспользоваться. Эксперт добавил, что из-за этого фиаско у Артеты могут возникнуть большие проблемы.

Напомним, что «Арсенал» неожиданно уступил «Ньюкаслу» со счётом 0:2 и опустился на пятую строчку в турнирной таблице. «Канониры» отстают от «Тоттенхэма» на два очка.