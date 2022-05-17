Клопп рассказал, перейдёт ли Мбаппе в «Ливерпуль»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением касательно возможного трансфера французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Да, нам интересен этот игрок, мы ведь не слепые. Но «Ливерпуль» не может участвовать в этой борьбе. В этом споре задействованы другие клубы. При этом всем понятно, что Килиан – прекрасный футболист», - цитирует Юргена портал Goal.

Ранее стало известно, что Мбаппе близок к подписанию пятилетнего контракта с мадридским «Реалом». 23-летний форвард присоединится к «сливочным» на правах свободного агента.