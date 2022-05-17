Экс-игрок «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» должен как-то ответить «Манчестер Сити» на трансфер Холанна

Бывший футболист «Тоттенхэма» Джейми О'Хара поделился с журналистами своим мнением по поводу перехода норвежского форварда Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

О'Хара заявил, что Холанн определённо должен стать настоящей звездой английского чемпионата. Экс-игрок «шпор» отметил, что руководители «Ливерпуля» должны как-то ответить на этот отличный трансфер «Сити», так как в противном случае мерсисайдцы могут остаться далеко позади команды Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что этим летом Эрлинг Холанн переберётся из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».