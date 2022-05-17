Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стали известны номинанты на приз лучшему молодому игроку года в АПЛ

17 Мая 2022 • 06:58 Комментировать

Представители АПЛ опубликовали список из восьми футболистов, которые претендуют на приз лучшему молодому игроку по итогам этого сезона.

На награду претендуют Конор Галлахер и Тарик Митчелл из «Кристал Пэлас», Фил Фоден из «Манчестер Сити», защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, капитан «Вест Хэма» Деклан Райс, полузащитник «Челси» Мейсон Маунт, а также два игрока «Арсенала», а именно Арон Ремсдейл и Букайо Сака.

Напомним, что полузащитник «канониров» Букайо Сака также вошёл в список номинантов на награду «Игрок года» по итогам сезона в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Английская Премьер-лига Деклан Райс Трент Александер-Арнольд Фил Фоден Букайо Сака Мейсон Маунт Конор Галлахер Аарон Ремсдейл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
07:13 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: Теперь «Тоттенхэм» не упустит своего
07:12 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, перейдёт ли Мбаппе в «Ливерпуль»
07:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» должен как-то ответить «Манчестер Сити» на трансфер Холанна
06:58 · Англия. Премьер-лига
Стали известны номинанты на приз лучшему молодому игроку года в АПЛ
06:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола и Клопп сразятся за награду лучшему тренеру сезона в АПЛ
06:43 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд остался в шоке от непопадания Роналду в список номинантов на награду «Игрок года»
06:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» квалифицировался в Лигу чемпионов
05:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется Моуринью
05:05 · Англия. Премьер-лига
​Где смотреть матч «Саутгемптон» - «Ливерпуль» онлайн
04:12 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Ньюкасла»: «Мы ответили всем, кто списал нас»
04:05 · Англия. Премьер-лига
Джака: «План на игру был совершенно иным»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Ньюкасла»: «Наше лучшее выступление с момента моего прихода»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Ньюкасл» был в сто раз лучше нас»
16 Мая
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» провалил матч с «Ньюкаслом» и может остаться без Лиги чемпионов 2
23:37 · Англия. Премьер-лига
Джеррард мечтает о воссоединении с Луисом Суаресом
Все новости
Рекомендуем