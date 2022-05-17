Стали известны номинанты на приз лучшему молодому игроку года в АПЛ

Представители АПЛ опубликовали список из восьми футболистов, которые претендуют на приз лучшему молодому игроку по итогам этого сезона.

На награду претендуют Конор Галлахер и Тарик Митчелл из «Кристал Пэлас», Фил Фоден из «Манчестер Сити», защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, капитан «Вест Хэма» Деклан Райс, полузащитник «Челси» Мейсон Маунт, а также два игрока «Арсенала», а именно Арон Ремсдейл и Букайо Сака.

Напомним, что полузащитник «канониров» Букайо Сака также вошёл в список номинантов на награду «Игрок года» по итогам сезона в АПЛ.