Гвардиола и Клопп сразятся за награду лучшему тренеру сезона в АПЛ

Стали известны наставники, которые претендуют на награду лучшему тренеру по итогам сезона в английском чемпионате.

В итоговый список попали пять специалистов. Главными претендентами на награду являются Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Юрген Клопп из «Ливерпуля». Помимо этого в список номинантов также попали Патрик Виейра из «Кристал Пэлас», Томас Франк из «Брентфорда» и наставник «Ньюкасла» Эдди Хау.

Напомним, что на данный момент лидируют в АПЛ футболисты «Манчестер Сити». «Ливерпуль» идёт на второй строчке.