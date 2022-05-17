Фердинанд остался в шоке от непопадания Роналду в список номинантов на награду «Игрок года»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд остался шокирован тем, что звёздный форвард Криштиану Роналду не попал в список претендентов на приз «Игроку года» в АПЛ.

Фердинанд заявил, что ему кажется абсолютно смешным, что 37-летний португальский футболист не попал даже в список номинантов на эту награду. Экс-защитник отметил, что Роналду точно был в этом сезоне лучше Сака и некоторых других игроков. Англичанин добавил, что Криштиану наверняка воспримет это, как некое неуважение к себе.

Напомним, что Роналду не попал в список номинантов на приз «Игрок года». Зато туда попали Букайо Сака, Джаррод Боуэн и Джеймс Уорд-Праус.