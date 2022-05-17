Роналду не попал в список претендентов на награду «Игрок года» в АПЛ

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в список номинантов на награду «Игрок года» в английском чемпионате.

В итоговый список номинантов попали восемь футболистов, среди которых 37-летнего португальца не оказалось. Зато награду могут получить Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», Джаррод Боуэн из «Вест Хэма», Сон Хынмин из «Тоттенхэма», Джеймс Уорд-Праус из «Саутгемптона», Букайо Сака из «Арсенала» или Кевин де Брейне и Жоау Канселу, которые представляют «Манчестер Сити».

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал три ассиста.