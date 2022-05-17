«Челси» квалифицировался в Лигу чемпионов

Футболисты лондонского «Челси» обеспечили себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Случилось это благодаря тому, что лондонский «Арсенал» неожиданно проиграл «Ньюкаслу» со счётом 0:2. Подопечные Томаса Тухеля официально гарантировали себе место в топ-4 по итогам этого сезона. Стоит отметить, что «канониры» после поражения опустились на пятую строчку и пропустили вперёд себя «Тоттенхэм», но у «Арсенала» ещё есть шанс всё же попасть в зону Лиги чемпионов.

Напомним, что в Лигу чемпионов от Англии также уже попали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые сражаются за чемпионский титул.