«Ювентус» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем

«Ювентус» хочет подписать защитника лондонского «Арсенала» Габриэля дос Сантоса.

Журналист Экрем Конур в своем твиттер-аккаунте сообщил, что «Ювентус» хочет приобрести Габриэля. По информации источника, «Арсенал» может расстаться с футболистом не менее чем за 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 33 матчах Английской премьер-лиги и забил четыре мяча. Контракт Габриэля рассчитан до конца июня 2025 года.

Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего игрока заинтересована испанская «Барселона».