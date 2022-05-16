«Бавария» видит в Мане замену для Гнабри

«Бавария» заинтересована в нападающем «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, интерес немецкого клуба к сенегальцу обусловлен затянувшимися переговорами с Сержем Гнабри по новому контракту. Соглашение вингера сборной Германии с мюнхенским клубом истекает летом следующего года.

Руководство «Баварии» уже связывалось с представителями Мане, чей контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний Мане провёл в составе «Ливерпуля» 49 матчей, в которых забил 22 гола, а также отдал пять результативных передач.